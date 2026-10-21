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Yunanistan basketbolunda gündeme gelen şike ve rüşvet soruşturmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios ve eski hakem Elias Koromilas'ın gözaltına alındığı yönündeki haberlerin ardından, EuroLeague hakemi Vaso Tsaroucha'nın da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

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Eurohoops'un aktardığı bilgilere göre; dün Türkiye'de oynanan Türk Telekom-Siauliai EuroCup karşılaşmasında hakem olarak görev yapan Vaso Tsaroucha, maç dönüşü Atina Havalimanı'nda kendisini bekleyen emniyet yetkilileri tarafından gözaltına alındı.

EuroLeague organizasyonunda da görev yapan hakemin, Yunanistan basketbolundaki maç sonuçlarını etkileme ve rüşvet iddialarını kapsayan soruşturmayla bağlantılı olarak gözaltına alındığı belirtildi.