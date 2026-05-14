EuroLeague’de play-off heyecanının sona ermesiyle birlikte gözler Final Four’a çevrildi.

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan 2026 EuroLeague Final Four, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek.

FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ OLYMPIACOS

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yarı finalde Yunanistan devi Olympiacos ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID - VALENCIA EŞLEŞMESİ

Final Four’un diğer ayağında ise İspanyol basketbolunun iki güçlü temsilcisi karşılaşacak.

Real Madrid ile tarihinde ilk kez Final Four’a kalan Valencia, final bileti için kozlarını paylaşacak.

FINAL FOUR MAÇ TARİHLERİ

Atina’daki Telekom Center (OAKA) salonunda oynanacak Final Four organizasyonunun maç programı da netleşti.

Yarı Final maçları - 22 Mayıs Cuma

Fenerbahçe Beko - Olympiacos

Real Madrid - Valencia

Final maçı -24 Mayıs 2026 Pazar