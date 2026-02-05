Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague 27. hafta maçında bugün TSİ 22.45’te Adidas Arena’da Paris Basketball’a konuk olacak. Mücadele S Sport’tan canlı yayınlanacak ve Miguel Angel Perez, Carlos Cortes ile Leandro Lezcano hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE'NİN KARNESİ

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de oynadığı 25 maçta 18 galibiyetle zirvede yer alıyor. Son olarak FC Barcelona’yı 82-78 mağlup eden takımda Tarık Biberovic 19, Wade Baldwin IV 16 sayı kaydetti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 18 maçta 16 galibiyetle lider konumda. Karşıyaka’yı 91-55 geçen ekipte Brandon Boston Jr. 24, Horton-Tucker ve Biberovic 16’şar sayı üretti. Melih Mahmutoğlu, Chris Silva ve Arturs Zagars Paris maçında forma giyemeyecek.

PARIS BASKETBALL KARNESİ

Paris Basketball ise EuroLeague’de 25 maçta 8 galibiyetle 17. sırada yer alıyor. Son olarak Bayern Münih’e 81-75 kaybeden Fransız ekibinde Nadir Hifi 17, Jared Rhoden 15 ve Lamar Stevens 12 sayı üretti. LNB Ligi’nde 18 maçta 13 galibiyetle üçüncü sırada bulunan Paris, Boulazac’a 103-87 yenildi; Rhoden 21, Herrera 15 ve Stevens 12 sayı ile oynadı.