EuroLeague'de çift maç haftası yarın başlıyor. 33. hafta karşılaşmaları 24-25 Mart'ta, 34. hafta maçları ise 26-27 Mart'ta oynanacak.
Ligde zirveyi hedefleyen Fenerbahçe Beko, 23 galibiyet-9 mağlubiyetle lider konumda.
FENERBAHÇE BEKO'DAN GÜVENLİK NEDENİYLE DEPLASMAN
Sarı-lacivertliler, 33. haftada Maccabi Rapyd ile yarın TSİ 20.30'da Sırbistan'da karşı karşıya gelecek. 34. haftada ise 27 Mart Cuma TSİ 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Zalgiris'i ağırlayacak.
ANADOLU EFES İSPANYA'DA
Anadolu Efes ise 10 galibiyet-22 mağlubiyetle 18. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar, 33. haftada yarın TSİ 22.30'da Barcelona deplasmanına çıkacak. 34. haftada ise 26 Mart Perşembe TSİ 22.45'te Real Madrid'e konuk olacak.
33. HAFTA PROGRAMI (TSİ)24 MART SALI
20.30 Maccabi Rapyd – Fenerbahçe Beko
21.00 Zalgiris – Bayern Münih
21.00 Monaco – EA7 Emporio Armani Milan
21.30 Dubai Basketbol – Panathinaikos AKTOR
22.30 Valencia Basket – Olympiakos
22.30 Barcelona – Anadolu Efes
22.45 Partizan – LDLC ASVEL
23.00 Real Madrid – Hapoel IBI
25 Mart Çarşamba
22.30 Kosner Baskonia – Kızılyıldız
Virtus Bologna – Paris Basketbol maçı 31 Mart'a ertelendi.
34. HAFTA PROGRAMI (TSİ)26 MART PERŞEMBE
22.30 Bayern Münih – LDLC ASVEL
22.30 EA7 Emporio Armani Milan – Virtus Bologna
22.45 Real Madrid – Anadolu Efes
22.45 Maccabi Rapyd – Dubai Basketbol
27 Mart Cuma
20.45 Fenerbahçe Beko – Zalgiris
22.15 Panathinaikos AKTOR – Monaco
22.30 Partizan – Valencia Basket
22.30 Barcelona – Kızılyıldız
22.30 Kosner Baskonia – Hapoel IBI
Çift maç haftası, play-off potasındaki takımlar için belirleyici olacak.