EuroLeague'de çift maç haftası yarın başlıyor. 33. hafta karşılaşmaları 24-25 Mart'ta, 34. hafta maçları ise 26-27 Mart'ta oynanacak.

Ligde zirveyi hedefleyen Fenerbahçe Beko, 23 galibiyet-9 mağlubiyetle lider konumda.

FENERBAHÇE BEKO'DAN GÜVENLİK NEDENİYLE DEPLASMAN

Sarı-lacivertliler, 33. haftada Maccabi Rapyd ile yarın TSİ 20.30'da Sırbistan'da karşı karşıya gelecek. 34. haftada ise 27 Mart Cuma TSİ 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Zalgiris'i ağırlayacak.

ANADOLU EFES İSPANYA'DA

Anadolu Efes ise 10 galibiyet-22 mağlubiyetle 18. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar, 33. haftada yarın TSİ 22.30'da Barcelona deplasmanına çıkacak. 34. haftada ise 26 Mart Perşembe TSİ 22.45'te Real Madrid'e konuk olacak.

33. HAFTA PROGRAMI (TSİ)24 MART SALI

20.30 Maccabi Rapyd – Fenerbahçe Beko

21.00 Zalgiris – Bayern Münih

21.00 Monaco – EA7 Emporio Armani Milan

21.30 Dubai Basketbol – Panathinaikos AKTOR

22.30 Valencia Basket – Olympiakos

22.30 Barcelona – Anadolu Efes

22.45 Partizan – LDLC ASVEL

23.00 Real Madrid – Hapoel IBI

25 Mart Çarşamba

22.30 Kosner Baskonia – Kızılyıldız

Virtus Bologna – Paris Basketbol maçı 31 Mart'a ertelendi.

34. HAFTA PROGRAMI (TSİ)26 MART PERŞEMBE

22.30 Bayern Münih – LDLC ASVEL

22.30 EA7 Emporio Armani Milan – Virtus Bologna

22.45 Real Madrid – Anadolu Efes

22.45 Maccabi Rapyd – Dubai Basketbol

27 Mart Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko – Zalgiris

22.15 Panathinaikos AKTOR – Monaco

22.30 Partizan – Valencia Basket

22.30 Barcelona – Kızılyıldız

22.30 Kosner Baskonia – Hapoel IBI

Çift maç haftası, play-off potasındaki takımlar için belirleyici olacak.