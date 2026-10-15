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Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 6. hafta heyecanı bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Çift maç haftasının ikinci sınavına çıkacak Türk temsilcileri Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş ve Anadolu Efes, kritik mücadelelerde galibiyet arayacak.

FENERBAHÇE PARTIZAN'I AĞIRLAYACAK

EuroLeague'in 5. haftasında sahasında Zalgiris Kaunas'ı 99-80 mağlup ederek dördüncü galibiyetini elde eden Fenerbahçe Tarfin, 6. haftada Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, bugün saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ VE ANADOLU EFES TELAFİ PEŞİNDE

Beşiktaş, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Bulgaristan'da Hapoel Tel Aviv'e 100-82 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.00'de Bayern Münih'i ağırlayarak yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

Anadolu Efes ise 5. haftada sahasında Bayern Münih'e 101-93 yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar, yarın saat 20.00'de Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak.

EUROLEAGUE 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI

15 Ekim Perşembe (Bugün)



20.45 Fenerbahçe Tarfin - Partizan

21.30 Valencia Basket - Maccabi Tel Aviv

21.30 Armani Olimpia Milan - Dubai Basketbol

22.00 Real Madrid - LDLC ASVEL

16 Ekim Cuma (Yarın)

20.00 Zalgiris - Anadolu Efes

20.00 Beşiktaş - Bayern Münih

21.00 Kızılyıldız - Paris Basketbol

21.15 Panathinaikos AKTOR - Hapoel IBI

21.30 Virtus Bologna - Baskonia

21.30 Barcelona - Olympiakos

EUROLEAGUE 5. HAFTA SONUÇLARI

Fenerbahçe 99-80 Zalgiris Kaunas

ASVEL 82-84 Kızılyıldız

Partizan 55-72 Panathinaikos

Barcelona 90-87 Maccabi Tel Aviv

Olimpia Milano 89-98 Real Madrid

Baskonia 79-93 Dubai Basketball

Valencia Basket 97-102 Olympiakos

Hapoel Tel Aviv 100-82 Beşiktaş

Anadolu Efes 93-101 Bayern Münih

Paris Basketball 94-96 Virtus Bologna