Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de 6. hafta heyecanı bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.
Çift maç haftasının ikinci sınavına çıkacak Türk temsilcileri Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş ve Anadolu Efes, kritik mücadelelerde galibiyet arayacak.
FENERBAHÇE PARTIZAN'I AĞIRLAYACAK
EuroLeague'in 5. haftasında sahasında Zalgiris Kaunas'ı 99-80 mağlup ederek dördüncü galibiyetini elde eden Fenerbahçe Tarfin, 6. haftada Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek.
Sarı-lacivertliler, bugün saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
BEŞİKTAŞ VE ANADOLU EFES TELAFİ PEŞİNDE
Beşiktaş, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Bulgaristan'da Hapoel Tel Aviv'e 100-82 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.00'de Bayern Münih'i ağırlayarak yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.
Anadolu Efes ise 5. haftada sahasında Bayern Münih'e 101-93 yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar, yarın saat 20.00'de Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak.
EUROLEAGUE 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI
15 Ekim Perşembe (Bugün)
20.45 Fenerbahçe Tarfin - Partizan
21.30 Valencia Basket - Maccabi Tel Aviv
21.30 Armani Olimpia Milan - Dubai Basketbol
22.00 Real Madrid - LDLC ASVEL
16 Ekim Cuma (Yarın)
20.00 Zalgiris - Anadolu Efes
20.00 Beşiktaş - Bayern Münih
21.00 Kızılyıldız - Paris Basketbol
21.15 Panathinaikos AKTOR - Hapoel IBI
21.30 Virtus Bologna - Baskonia
21.30 Barcelona - Olympiakos
EUROLEAGUE 5. HAFTA SONUÇLARI
Fenerbahçe 99-80 Zalgiris Kaunas
ASVEL 82-84 Kızılyıldız
Partizan 55-72 Panathinaikos
Barcelona 90-87 Maccabi Tel Aviv
Olimpia Milano 89-98 Real Madrid
Baskonia 79-93 Dubai Basketball
Valencia Basket 97-102 Olympiakos
Hapoel Tel Aviv 100-82 Beşiktaş
Anadolu Efes 93-101 Bayern Münih
Paris Basketball 94-96 Virtus Bologna