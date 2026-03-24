Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre Güler, Bakan Healey’in resmi davetlisi olarak İngiltere’yi ziyaret edecek.

Ziyaret kapsamında her iki bakan tarafından ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde işbirliği konuları değerlendirilecek.

Türkiye ve İngiltere arasında devam eden ve geçen yıl ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında ilk imzaların atıldığı “Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki” konusu da gündemde olacak. Milli Savunma Bakanı Güler, Eurofighter Typhoon savaş uçağının üretim tesislerini de ziyaret edecek.