Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Türkiye’nin Hava Kuvvetleri envanterini modernize etmek amacıyla İngiltere ile yürüttüğü Eurofighter Typhoon tedarik projesinde eğitim ve teknik hazırlık çalışmaları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, proje kapsamında Bakanlık, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünden uzman personelin 15-17 Eylül 2026 tarihlerinde İngiltere’de incelemelerde bulunduğunu açıkladı.

CONINGSBY ÜSSÜ’NDE İNCELEME

Türk heyeti, Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Coningsby Hava Üssü’ndeki uçak bakım tesislerini yerinde inceledi. Ziyarette Eurofighter’ların bakım ve idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapının uyumu ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. MSB, ziyareti tedarik sürecinde önemli bir adım olarak nitelendirdi.

PİLOTLARIN EĞİTİM SÜRECİ BAŞLADI

Eurofighter’ların Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılmasına yönelik personel hazırlıkları da devam ediyor. MSB daha önce Türk pilotların İngiltere’de terminoloji eğitimlerini tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladığını duyurmuştu.

Edinilen bilgilere göre, Eurofighter alımı kapsamında 3 Türk uçuş eğitmeni eğitimlere başladı. Kalan 7 uçuş eğitmeni ile 100 bakım personelinin ise gelecek hafta eğitim sürecine dahil edilmesi planlanıyor.