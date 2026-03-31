EuroCup yarı finalinde Beşiktaş Gain, Bahçeşehir Koleji’ni Beşiktaş Gain Spor Kompleksi’nde ağırladı ve seride avantajı ele geçirdi.

İLK YARI BAHÇEŞEHİR’İN ÜSTÜNLÜĞÜ

Maça hızlı başlayan Bahçeşehir Koleji, etkili üçlükleriyle ilk çeyreği 25-14 önde kapattı. İkinci çeyrekte Beşiktaş daha yüzdeli bir oyun sergileyerek farkı kapatmaya çalışsa da, devre sonunda Bahçeşehir 39-37 üstünlüğü korudu.



BEŞİKTAŞ’IN GÜÇLÜ DÖNÜŞÜ

Soyunma odasından kararlı dönen siyah-beyazlılar, üçüncü çeyrekte 30 sayı üreterek 67-54 ile öne geçti. Dördüncü çeyrekte ritmini bozmayan Beşiktaş, mücadeleyi 91-72 kazanarak seride önemli bir avantaj sağladı.



YARI FİNALİN DEVAMI

Serinin ikinci maçı, 3 Nisan Cuma günü Bahçeşehir Koleji ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Eşitlik sağlanırsa son müsabaka 8 Nisan Çarşamba günü Beşiktaş Gain ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Yarı finali üç maç üzerinden kazanan ekip, finalde Türk Telekom ile JL Bourg en Bresse eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.