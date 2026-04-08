BKT EuroCup yarı final serisinin üçüncü maçında Türk Telekom, deplasmanda JL Bourg’a 94-78 mağlup olarak elendi. Bu sonuçla EuroCup’ta Türk finali ihtimali ortadan kalktı.

FRANSIZ EKİBİ FİNALDE BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLDU

Seride durumu 2-1’e getiren JL Bourg, finale yükselerek Beşiktaş GAİN’in rakibi oldu.

İLK ÇEYREKTE FARK AÇILDI

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede ev sahibi ekip, ilk periyodun son bölümünde yakaladığı yüksek isabet oranıyla farkı çift hanelere çıkardı ve çeyreği 26-16 önde kapattı.

TELEKOM GERİ DÖNDÜ AMA YETMEDİ

İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan Türk Telekom, üst üste bulduğu sayılarla oyuna ortak oldu. Tyler Ennis ve Jerian Grant gibi isimlerin katkısıyla toparlanan temsilcimiz, Usher’ın smacıyla 35-34 öne geçmeyi başardı.

Ancak çeyrek sonundaki basit hatalar nedeniyle Ankara ekibi soyunma odasına 43-39 geride gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK KIRILMA ANI

İkinci yarıya kötü başlayan Türk Telekom, üçüncü çeyreğin ilk bölümünde farkın yeniden çift hanelere çıkmasına engel olamadı. Bu periyot 68-59 JL Bourg üstünlüğüyle tamamlandı.

SON ÇEYREKTE MAÇ KOPTU

Son periyotta oyunun kontrolünü tamamen kaybeden temsilcimiz, farkın açılmasına engel olamadı ve parkeden 94-78 mağlup ayrıldı.

FİNALDE ZORLU RAKİP

Bu sonuçla EuroCup’ta finalin adı Beşiktaş GAİN – JL Bourg oldu. Siyah-beyazlılar, kupaya uzanmak için Fransız ekibi karşısında mücadele verecek.