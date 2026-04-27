Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, EuroCup final serisinin ikinci maçında yarın Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg ile deplasmanda karşılaşacak.
Ekinox Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Siyah-beyazlılar, serinin ilk mücadelesinde sahasında Fransız rakibine 72-60 mağlup olarak seride 1-0 geri düştü.
Beşiktaş, iki galibiyete ulaşan tarafın kupaya uzanacağı final serisinde deplasmanda kazanarak seriyi İstanbul’a taşımayı amaçlıyor.
İKİ TAKIM 7. KEZ KARŞI KARŞIYA
Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, Avrupa Kupası’nda yedinci kez rakip olacak.
İki ekip arasında oynanan altı karşılaşmada taraflar üçer galibiyet elde etti.
BEŞİKTAŞ KAZANIRSA SERİ UZAYACAK
Siyah-beyazlıların yarın deplasmanda galip gelmesi halinde seri İstanbul’a taşınacak.
BKT Avrupa Kupası final serisinin şampiyonunu belirleyecek üçüncü ve son karşılaşma, 1 Mayıs Cuma günü Beşiktaş’ın sahasında oynanacak.
Fransız temsilcisinin yarınki mücadeleyi kazanması durumunda ise şampiyonluk kupası sahibini bulacak.