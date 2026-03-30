Normal sezonda B Grubu’nu 13 galibiyet ve 5 yenilgiyle tamamlayan Beşiktaş GAİN, doğrudan çeyrek finale yükselmişti. Siyah-beyazlı ekip, bu turda İtalyan temsilcisi Dolomiti Energia’yı 77-76 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Bahçeşehir Koleji de A Grubu’nu 12 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayarak doğrudan çeyrek finale çıktı. Kırmızı-lacivertliler, çeyrek finalde evinde ağırladığı Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca’yı 75-72 mağlup ederek yarı final hakkı kazandı.

Eşleşmenin ikinci maçı 3 Nisan Cuma günü Bahçeşehir Koleji’nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

İki galibiyet alan takım finale yükselecek; gerekirse 8 Nisan Çarşamba günü üçüncü karşılaşma tekrar Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Yarı finalde rakibine üstünlük sağlayacak ekip, finalde Türk Telekom ile Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg-en-Bresse eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş GAİN ve Bahçeşehir Koleji’nin eşleşmesi nedeniyle EuroCup finaline en az bir Türk ekibi çıkacağı kesinleşmiş durumda.