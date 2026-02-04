Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu’nun 17. haftasında bugün Türk Telekom’u konuk edecek. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Grupta iki ekip de 11 galibiyet ve 5 mağlubiyetle mücadele ederken, Türk Telekom averajla ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş GAİN ise haftaya üçüncü basamakta giriyor.

Siyah-beyazlılar, gruptaki son maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Dolomiti Energia’ya 87-74 mağlup oldu. Türk Telekom ise kendi sahasında Litvanya ekibi Lietkabelis’i 85-75 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Her iki Türk temsilcisi de son maçlar öncesinde play-off biletini almayı garantilemiş durumda.