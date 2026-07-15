Kaynak: AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,2 azaldı.

Piyasa beklentileri ise üretimin aylık bazda yüzde 0,3 artması, yıllık bazda ise yüzde 0,5 düşmesi yönündeydi. Açıklanan veriler, beklentilerin altında kaldı.

Avrupa Birliği genelinde de benzer bir tablo görüldü. AB’de sanayi üretimi mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,3 geriledi.

Ülke bazında en dikkat çeken düşüşler aylık bazda yüzde 5,2 ile İrlanda’da, yüzde 3,7 ile Malta’da ve yüzde 3 ile Litvanya’da kaydedildi. Buna karşılık en yüksek artışlar yüzde 2,7 ile Lüksemburg’da, yüzde 2,3 ile Macaristan’da ve yüzde 2 ile Polonya’da gerçekleşti.

Yıllık bazda ise sanayi üretiminde en sert düşüş yüzde 19,7 ile İrlanda’da görülürken, Bulgaristan’da yüzde 4,7 ve Estonya’da yüzde 3 gerileme yaşandı. En fazla artış ise yüzde 6,5 ile Danimarka ve İsveç’te, yüzde 6,2 ile Letonya’da ve yüzde 5,4 ile Macaristan’da kaydedildi.