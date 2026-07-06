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Kaynak: AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi’nde perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,2 artarken yıllık bazda yüzde 1,6 yükseldi.

AB genelinde ise perakende satışlar mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 1,9 artış kaydetti.

BEKLENTİLERE PARALEL GERÇEKLEŞTİ

Piyasalarda, Euro Bölgesi’nde perakende satışların aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,5 artması bekleniyordu. Açıklanan veriler, beklentilere paralel bir tablo ortaya koydu.

ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİM

Aylık bazda perakende satışlarda:

En fazla artış yüzde 3,7 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY)

Yüzde 3,6 ile Lüksemburg’da

Yüzde 2,4 ile Polonya’da görüldü

En fazla düşüş ise:

Yüzde 2,2 ile Estonya’da

Yüzde 2 ile Hırvatistan’da

Yüzde 0,7 ile Belçika ve Litvanya’da ölçüldü

Yıllık artışta öne çıkan ülkeler

Mayıs ayında yıllık bazda perakende satışlar:

Yüzde 8,4 ile GKRY’de

Yüzde 7,9 ile Bulgaristan’da

Yüzde 7,8 ile Lüksemburg’da artış gösterdi

Öte yandan:

Romanya’da yüzde 4

Estonya’da yüzde 0,5

Belçika’da yüzde 0,4 düşüş kaydedildi

Açıklanan veriler, Euro Bölgesi genelinde tüketim tarafında sınırlı da olsa toparlanmanın sürdüğüne işaret etti.