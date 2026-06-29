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Kaynak: AA

Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin dikkat çeken veriler açıklandı. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yayımladığı mayıs ayı raporuna göre, şirketlere sağlanan banka kredilerinde büyüme hız kazandı.

Nisan ayında yüzde 3,4 seviyesinde olan yıllık kredi büyümesi, mayısta yüzde 4’e yükseldi. Aynı dönemde hane halkına verilen kredilerdeki artış ise yüzde 3,1 olarak kaydedildi.

PARA ARZI BEKLENTİLERİ AŞTI

Ekonomik faaliyetlerin öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen geniş tanımlı para arzı M3, mayısta yüzde 3,2 artış gösterdi. Bu veri, analistlerin yüzde 2,7 seviyesindeki beklentisini geride bıraktı.

M3 para arzı nisanda yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

ENFLASYON VE FAİZ GÜNDEMDE

Euro Bölgesi’nde enflasyon baskısı sürerken, ECB mayıs ayında yüzde 3,2 seviyesine ulaşan enflasyona karşı 11 Haziran’da yaklaşık üç yıl aradan sonra ilk kez politika faizini artırmıştı.

Finans piyasaları, enflasyonist baskının devam etmesi halinde Avrupa Merkez Bankası’nın yıl içinde en az bir faiz artışına daha gidebileceğini öngörüyor.

Kredi büyümesindeki artış ve güçlü para arzı verileri, ECB’nin önümüzdeki dönemde atacağı adımlar açısından kritik sinyaller olarak değerlendiriliyor.