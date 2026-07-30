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Kaynak: AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2026 yılı haziran ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı haziran ayında yüzde 6,3 seviyesinde kaldı.

MAYIS VERİLERİ REVİZE EDİLDİ

Eurostat, geçmiş dönem verilerinde güncellemeye gitti. Daha önce yüzde 6,2 olarak açıklanan Euro Bölgesi'nin mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 6,3 olarak revize edildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) mayıs ayı işsizlik oranı da yüzde 5,9'dan yüzde 6 seviyesine yükseltildi.

Güncellenen verilere göre Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 6,3 olurken, haziranda da aynı seviyede gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI BAZI ÜLKELERDE ÇİFT HANEYE YAKLAŞTI

Haziran ayında işsizlik oranının en yüksek olduğu ülkeler dikkat çekti.

Finlandiya: yüzde 10,5

İspanya: yüzde 10,1

İsveç: yüzde 8,7

Fransa: yüzde 8,2

Yunanistan: yüzde 8

olarak kayıtlara geçti.

EURO BÖLGESİ'NDE 11 MİLYONDAN FAZLA İŞSİZ BULUNUYOR

Eurostat verilerine göre, haziran ayında Avrupa Birliği genelinde işsiz sayısı 13 milyon 317 bin olarak hesaplandı.

Bu kişilerin 11 milyon 130 binini Euro Bölgesi ülkelerinde yaşayan işsizler oluşturdu.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,8

Genç işsizliği de Euro Bölgesi'nde önemli bir sorun olmaya devam etti.

Haziran ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı Avrupa Birliği'nde 2 milyon 987 bin, Euro Bölgesi'nde ise 2 milyon 351 bin olarak belirlendi.

Genç işsizlik oranı ise AB'de yüzde 15,5, Euro Bölgesi'nde yüzde 14,8 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılla aynı seviyede kaldı

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, 2025 yılı haziran ayında da yüzde 6,3 olarak ölçülmüştü. Böylece bölgedeki işsizlik oranı yıllık bazda değişim göstermedi.