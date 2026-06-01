Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı işsizlik verilerini duyurdu.

Buna göre, AB'de martta yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, nisanda sabit kaldı.

Eurostat, geçmişe yönelik verilerde güncelleme gerçekleştirdi. Kurum, daha önce 6,2 olarak açıklanmış Avro Bölgesi mart ayı işsizlik oranını yüzde 6,3 olarak güncelledi.

Güncelleme sonrasında Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, nisanda da aynı seviyede oldu.

Öte yandan, işsizlik oranı, 2025'in nisan ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 olarak kaydedilmişti.

Nisanda işsizlik oranı, Finlandiya'da yüzde 10,6, İspanya'da 10,3, Yunanistan'da 9,5, İsveç'te 8,6 ve Fransa'da yüzde 8,2 olarak açıklanmıştı.

AB'de işsiz sayısı, nisanda 13 milyon 238 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 11 milyon 75 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Nisanda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 913 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 337 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,1, Euro Bölgesi'nde ise 14,7 olarak kaydedildi.