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Kaynak: AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan nihai verilere göre, nisanda yüzde 3 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 3,2’ye çıktı. Enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentileri de enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,2, aylık bazda yüzde 0,1 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon mayısta yıllık yüzde 2,6, aylık yüzde 0,3 olarak ölçüldü. Enflasyondaki artışta hizmet sektörü ve enerji fiyatlarındaki yükseliş belirleyici oldu.

Avrupa Birliği genelinde ise yıllık enflasyon mayısta yüzde 3,3 olurken, aylık enflasyon yüzde 0,1 seviyesinde kaydedildi.

Ülkeler bazında bakıldığında, mayıs ayında yıllık enflasyon Almanya’da yüzde 2,7, Fransa’da yüzde 2,8, İtalya’da yüzde 3,2 ve İspanya’da yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.