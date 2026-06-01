A Millî Takım'ın Dünya Kupası yolundaki hazırlıkları devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu da organizasyona yönelik planlarını şekillendiriyor.

Mehmet Büyükekşi başkanlığı döneminde EURO 2024 kapsamında gerçekleştirilen misafir ağırlamaları ve davetli sayısı kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki federasyonun ise Dünya Kupası için ücretsiz konuk etme uygulamasına son verme kararı aldığı belirtildi.

KULÜP BAŞKANLARI İÇİN BELİRLENEN ÜCRET AÇIKLANDI

T24'de yer alan habere göre kulüplere gönderilen bilgilendirme yazısında, Dünya Kupası organizasyonuna katılmak isteyen kulüp başkanları için 15 bin dolarlık ücret belirlendi. Başkanların eşleriyle birlikte organizasyona katılması halinde ise bu rakamın 24 bin dolar olacağı ifade edildi. Karşılaşma biletlerinin VIP protokol yerine birinci kategori tribünlerden temin edileceği kaydedildi.

FUTBOLCULAR VE TEKNİK KADROYA ÖZEL KONTENJAN

Federasyonun bilet dağılımı planlamasında futbolcular ile teknik heyetin aileleri ve yakınları için toplam 250 bilet ayrıldığı öğrenildi. Sponsorlar için de yaklaşık 250 biletlik kontenjan oluşturuldu. TFF Yönetim Kurulu üyelerine ise kişi başına üç bilet hakkı verildi.

GENEL KURUL ÖNCESİNDE GÜNDEM YARATTI

7-8 Haziran tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek mali genel kurul öncesinde alınan söz konusu karar, futbol camiasında dikkat çekti. Profesyonel liglerde mücadele eden 139 kulüp başkanına sunulan ücretli katılım modelinin, genel kurul sürecine ve statü değişikliği tartışmalarına etkisinin ne olacağı merak ediliyor.