Etüt ve sondaj başladı: 13 Kilometrelik tünel yolda

Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra proje aşamasına geçilecek. Proje ve ihale sürecinin tamamlanmasıyla tünelin yapımına başlanacak. Bu tünelin faaliyete geçmesiyle birlikte kara yolundaki hem mesafe hem de saat farkı azalacak ve kesintisiz bir ulaşım sağlanmış olacak. Van ile ulaşımın sağlanabileceği önemli bir kolaylığı inşallah sağlayacağız. Bizler de bunun takipçisiyiz"