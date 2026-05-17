Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Bünyamin Özgeriş’in yürütücülüğünü üstlendiği önemli bir bilimsel çalışma, TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı. "Potansiyel Biyoaktif Benzil Üreler: Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi" başlıklı çalışma, TÜBİTAK 1002-A Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamına alındı.

Proje kapsamında, günümüzde ölüm oranları oldukça yüksek seyreden akciğer ve kolorektal kanser türlerinin tedavisine yönelik yeni nesil, biyolojik olarak aktif moleküllerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Araştırmanın, çok yönlü biyolojik etkilere sahip moleküler yapıların literatüre kazandırılması açısından kritik çıktılar sunması bekleniyor.

Projeye dair açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Bünyamin Özgeriş, hedeflerinin sadece yüksek antikanser etkili bileşikler üretmek olmadığını vurguladı. Özgeriş, çalışmanın detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu projede yalnızca antikanser etkisi yüksek yeni bileşikler geliştirmeyi değil, aynı zamanda düşük toksisiteye sahip, oksidatif stresi baskılayabilen ve patojen mikroorganizmalara karşı etkili moleküller elde etmeyi hedefliyoruz. Mevcut kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarının ciddi toksisite, ilaç direnci, oksidatif stres artışı ve enfeksiyonlara yatkınlık gibi önemli dezavantajlar taşıması, çok yönlü biyolojik özelliklere sahip yeni ilaç adaylarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları daha da önemli hale getiriyor."

Doç. Dr. Özgeriş, projeden elde edilecek bulguların kimyasal yapı ile biyolojik aktivite arasındaki ilişkilerin (yapı-aktivite ilişkileri) daha net anlaşılmasını sağlayacağını belirtti. Çalışmanın, gelecekte terapötik potansiyeli yüksek yeni nesil ilaç adaylarının geliştirilme süreçlerine de güçlü bir bilimsel altyapı oluşturması öngörülüyor.