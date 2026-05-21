Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında bu yıl 21-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenen festival, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı.

Açılış programı, Han Çadırı önünde öğrencilerin Gülbank geleneği eşliğinde sunduğu gösteriyle başlarken, ardından İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu mehteran ekibi sahne aldı.

BİLAL ERDOĞAN: KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER YAŞATILACAK

Açılışta konuşan Bilal Erdoğan, festival boyunca kültürel mirasın ve geleneksel değerlerin hep birlikte yaşatılacağını söyledi.

Erdoğan, ziyaretçileri selamlayarak organizasyon kapsamında güreşler, atlı sporlar ve çeşitli kültürel etkinliklerin yer alacağını belirtti.

“DÖRT GÜN BOYUNCA KÜLTÜR BİRLİKTE YAŞANACAK”

Festivalin çocuklar ve aileler için önemli bir buluşma noktası olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl yine burada 4 gün boyunca kültürümüzün zenginliklerini hep birlikte yaşayacağız. Çocuklarımızla, büyüklerimizle ailece bir arada geleneğin kokusunu, havasını soluyacağız ve dünyanın dört bir yanından gelen misafir sanatçıları, sporcuları, kültür insanlarını burada ağırlayacağız. Bugün buraya gelen çocuklar kültürel zenginliğin ne kadar kıymetli olduğunu yaşayacak ve hissedecek.”

KURDELE KESİMİYLE RESMİ AÇILIŞ

İstanbul’un uluslararası önemine de dikkat çeken Bilal Erdoğan, konuşmasının ardından çocuklarla birlikte kurdele keserek festivalin resmi açılışını gerçekleştirdi.