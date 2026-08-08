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Gece başlayan hareketlilik sırasında yanardağın kraterlerinden lav püskürürken, oluşan kül bulutu kilometrelerce yükseldi. Volkanik faaliyetleri izleyen yetkililer, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken hava ulaşımında yaşanan sorunlara karşı önlemler alındı.

ETNA’DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün (INGV) verilerine göre, Voragine Krateri’nde güçlü patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından Etna’nın doğu yamacında bulunan Valle del Bove bölgesinde yeni bir çatlak açıldı ve bu noktadan yoğun lav akışı başladı.

Patlamalarla birlikte yükselen kül kütlesi, rüzgarın yönlendirmesiyle güney ve güneybatı istikametine ilerledi. Uzmanlar, volkanik sarsıntıların yüksek seviyede sürdüğünü ve Etna’da yeni patlamaların meydana gelebileceğini belirtti.

CATANIA HAVALİMANI’NDA UÇUŞLAR ETKİLENDİ

Yanardağdan yayılan kül nedeniyle Sicilya’nın önemli hava ulaşım merkezlerinden Catania Havalimanı’ndaki bazı uçuşlara geçici olarak ara verildi. Bazı seferlerde de gecikmeler meydana geldi. Havalimanı yönetimi, kül yoğunluğunun düşmesiyle birlikte uçuş operasyonlarının aşamalı biçimde normale döndüğünü duyurdu.

YERLEŞİM BÖLGELERİNE YÖNELİK TEHDİT BULUNMUYOR

Yetkililer, mevcut lav akıntılarının yerleşim alanları açısından doğrudan tehdit oluşturmadığını açıkladı. Buna rağmen Etna’daki hareketliliğin sürekli takip edildiği bildirildi. Bölgedeki vatandaşlar ve turistlerden resmi makamların duyurularını izlemeleri istenirken, kül yağışının görülebileceği bölgelerde tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip Etna, Avrupa kıtasının en aktif yanardağı olarak biliniyor. Yıl boyunca küçük ve orta çaplı patlamalar gerçekleştiren volkan, daha güçlü püskürmeler sırasında hava trafiği ve çevredeki günlük yaşam üzerinde etkili olabiliyor.