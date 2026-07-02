Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Yerel kaynaklara göre, Etna Yanardağı’nın yaklaşık 3 bin metre rakımdaki zirve bölgesinde yer alan “Voragine” kraterinde 26 Haziran’da oluşan çatlağın ardından volkanik hareketlilik devam ediyor.

Kraterdeki bu yarıktan zaman zaman küçük ve büyük ölçekli kül çıkışları ile lav akıntıları gözlemleniyor. Yüzeye ulaşan lavlar, yanardağın özellikle doğu yamaçlarından da net bir şekilde izlenebiliyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün (INGV) Katanya birimi, Voragine kraterindeki son faaliyetler nedeniyle hava trafiği için “turuncu” kodlu uyarı yayımladı. Buna rağmen Etna’ya yakın Katanya Fontanarossa Havalimanı’ndaki uçuşların, kül ve lav püskürmeleri nedeniyle aksamadığı bildirildi.

Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğiyle Etna, kıta Avrupası’nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor.