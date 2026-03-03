Etli nohut yemeği, Türk mutfağının klasiklerinden biri olup dana veya kuzu kuşbaşı etiyle nohutun bir araya getirilmesiyle hazırlanan doyurucu bir ana yemektir. Özellikle Ramazan aylarında iftar sofralarının yıldızı haline gelir çünkü uzun süren açlık sonrası hem protein hem de lif kaynağı olarak enerji verir. Nohut doğal olarak tok tutar, et ise demir ve B vitamini açısından zengindir. Bu yemek sindirimi kolaylaştırır, ağır hissettirmez ve yanında pilav, turşu veya cacıkla mükemmel uyum sağlar. Ramazan'da iftarda etli nohut tüketmek, gün boyu oruç tutan vücudu besler ve iftardan sonra hafif bir tatmin duygusu yaratır.

3 kişilik etli nohut yemeği için gerekli malzemeler

3 kişilik etli nohut yemeği hazırlamak için şu malzemeleri kullanabilirsiniz:300 ila 400 gram kuşbaşı dana eti ya da kuzu eti

2 su bardağı kuru nohut ya da 3-4 su bardağı haşlanmış nohut

1 büyük boy kuru soğan

1-2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası isteğe bağlı

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ya da 2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, pul biber

İsteğe bağlı baharatlar: kimyon, kekik, toz kırmızı biber

Yaklaşık 4-6 su bardağı sıcak su

Bu ölçüler ortalama porsiyonlar için uygundur. Eti dana tercih ederseniz daha yumuşak olur, kuzu eti ise daha aromatik bir tat verir.

3 kişilik için ne kadar et ve nohut kullanılmalı?

3 kişilik etli nohut yemeğinde et miktarı 300 gram ile 400 gram arasında idealdir. 300 gram hafif bir lezzet için yeterken, et severler için 400 gram daha doyurucu olur. Kuşbaşı doğranmış et seçmek pişme süresini kısaltır. Nohut için ise kuru halde 2 su bardağı yaklaşık 3 kişiye yeterlidir. Bir gece önceden ıslatılan nohutlar pişerken yaklaşık iki katına çıkar. Haşlanmış nohut kullanırsanız 3-4 su bardağı ekleyin. Bu oranlarla yemek hem et hem nohut dengeli olur ve kimse aç kalmaz.

ETLİ NOHUT YEMEĞİNİ DÜDÜKLÜ TENCEREDE Mİ PİŞİRMELİ?

Evet, etli nohut yemeğini düdüklü tencerede pişirmek en pratik ve en lezzetli yöntemdir. Normal tencerede nohutların yumuşaması 2-3 saat sürerken düdüklüde 25-40 dakika arasında lokum gibi pişer. Düdüklü tencere etin suyunu içinde tutar, lezzeti yoğunlaştırır ve zaman kazandırır. Özellikle Ramazan'da iftar hazırlığı için vazgeçilmezdir. Düdüklüyü kullandıktan sonra eti önce kavurup salçayı ekleyin, ardından nohut ve suyu ilave ederek basınç altında pişirin. Pişirme süresi düdüklü modeline göre değişir; genellikle ikinci kademede 20-30 dakika yeterlidir.

LEZZETLİ ETLİ NOHUT YEMEĞİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Etli nohut yemeğini restoran lezzetinde yapmak için şu püf noktalarına dikkat edin:Nohutları mutlaka bir gece önceden ıslatın ve ıslatma suyunu dökün ki gaz yapmasın.

Eti pişirmeden önce kendi suyunda kavurun, suyunu salıp çekince yağ ve salçayı ekleyin; bu işlem ete derin tat verir.

Soğanı yemeklik doğrayın veya bütün bırakın; bütün soğan kullanırsanız yemeğin suyu daha berrak kalır.

Salçayı iyi kavurun ki çiğ salça kokusu gitmez.

Köpükleri alın; haşlama sırasında nohut köpüğü çıkarsa kaşıkla toplayın, yemek daha temiz ve lezzetli olur.

Baharatları sonlara doğru ekleyin ki aroması uçmasın; kimyon ve kekik nohuta muhteşem uyum sağlar.

Su miktarını kontrollü tutun; çok sulu olmamalı, kıvamlı bir yemek hedefleyin.

Pişme sonunda biraz dinlendirin ki tatlar birbirine geçsin.

Bu ipuçlarıyla etler yumuşacık, nohutlar tane tane kalır ve iftar sofranız unutulmaz olur.

RAMAZAN İFTARINDA ETLİ NOHUT YEMEĞİ NASIL SERVİS EDİLİR?

Etli nohut yemeğini sıcak sıcak servis edin. Yanına pirinç pilavı, bulgur pilavı veya sade ekmek mükemmel gider. Turşu ve yoğurtla birlikte sunulduğunda iftar menüsü tamamlanır. Kalan yemeği buzdolabında saklayabilir, ertesi gün ısıtarak tüketebilirsiniz. Protein ve lif zengini bu yemek, sahurda da hafif bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Ramazan boyunca sık yapılan bu tarif, hem ekonomik hem de besleyici olmasıyla aile sofralarını şenlendirir. Afiyet olsun