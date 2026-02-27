Abiy Ahmed, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarette İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Ahmed, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

İŞBİRLİĞİ ALANLARI GENİŞLİYOR

Ahmed, son yıllarda iki ülke arasındaki ortaklığın istikrarlı şekilde geliştiğini belirterek, havacılık sektöründe ekonomik işbirliği, sanayi parkları ve serbest ticaret bölgelerindeki çalışmaların ilişkiler için güçlü bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Tarafların gerçekleştirdiği kapsamlı görüşmelerde, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve yeni alanlarda işbirliğinin artırılması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi. Savunma anlaşmasının yanı sıra çeşitli mutabakat zaptlarının da imzalandığı kaydedildi.