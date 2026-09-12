Kaza, dün akşam saatlerinde Şehit Yüzbaşı Murat Üçöz Alt Geçidi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı biri motosiklet 4’ü otomobil karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etimesgut'ta zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 4 otomobil ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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