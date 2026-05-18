Gazeteci Zafer Şahin, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda pist genişletme ve konuk evi yapılması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Şahin, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde Trump'ın uçağı inebilsin diye Etimesgut Askeri Havaalanı'nda pist genişletme ve konuk evi yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizerek, projenin Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri aynı kampüste toplanacağını, yani devletin en kritik, en stratejik bakanlıkları ve birimleri o bölgede olacağını belirtti.

‘DAHA ŞİMDİDEN O HAVALİMANINDAN MİT’E BAĞLANTI YOLU YAPILDI’

NATO zirvesinde Ankara'ya 32 ülkenin devlet başkanı ve yüzlerce uçak ineceğini belirten Şahin, “Bunlar eğer Esenboğa'ya inseydi hem gelen devlet başkanları hem de Esenboğa'dan yolculuk yapacak normal insanlar saatlerce uçakta ve havalimanında beklemek zorunda kalacaklardı. Ama bu hesapların iddia ettiği gibi bu sadece Trump'ın uçağı insin diye yapılan bir hizmet değil. Bu Etimesgut Askeri Havalimanı da bu konumlanmaya uygun bir şekilde hem protokol havalimanı hem de stratejik ve kritik devlet kurumları için planlanmış bir yatırımdır. Daha şimdiden o havalimanından MİT’e bağlantı yolu yapıldı” dedi.

'ETİMESGUT HAVALİMANI KRİTİK DEVLET KURUMLARI İÇİN YAPILMIŞ BİR YATIRIMDIR'

Şahin, açıklamalarının tamamında şunları söyledi,

“Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde Trump'ın uçağı inebilsin diye Etimesgut Askeri Havaalanı'nda pist genişletme ve konuk evi yapıldı. 9,5 milyar harcandı iftiraları atıldı.

Arkadaşlar bakın, bu algı çağında her şey işte bu kadar basit ve kolayca gerçekleştiriliyor. Bu kadar rahat iftira atılabiliyor, toplumun algı ayarlarıyla oynanabiliyor.

Arkadaşlar, Ankara'yı bilenler bilir. Bağlıca, Ankara'da devletin adeta yeniden konumlandığı yer haline geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı binası orada. Milli Savunma Bakanlığı oraya gidecek. Genelkurmay Başkanlığı oraya gidecek. Dışişleri Bakanlığı oraya gidecek. Ay Yıldız Projesi var Ankara'da, bilenler bilir. Yani devletin en kritik, en stratejik bakanlıkları ve birimleri o bölgede. Bu Etimesgut Askeri Havalimanı da bu konumlanmaya uygun bir şekilde hem protokol havalimanı hem de stratejik ve kritik devlet kurumları için planlanmış bir yatırımdır.

'NATO ZİRVESİNDE YÜZLERCE UÇAK İNECEK'

Bölge yeniden konumlandırılıyor evet, NATO zirvesinde Ankara'ya 32 ülkenin devlet başkanı ve yüzlerce uçak inecek. Bunlar eğer Esenboğa'ya inseydi hem gelen devlet başkanları hem de Esenboğa'dan yolculuk yapacak normal insanlar saatlerce uçakta ve havalimanında beklemek zorunda kalacaklardı. Ama bu hesapların iddia ettiği gibi bu sadece Trump'ın uçağı insin diye yapılan bir hizmet değil.

Daha şimdiden o havalimanından MİT'e bir bağlantı yolu yapıldı. Daha fazla detay da var ama her şeyi anlatmak mümkün olmuyor. Yani bu devletin aklını çok da böyle yok saymayın arkadaşlar. Bir şey yapılıyorsa emin olun, bilin ki arkasında bir stratejik akıl vardır. Orası, yeniden konumlanan devletin kritik kurumlarının yerleştiği o bölgede çok önemli görevler üstlenecek bir yatırımdır.

Bu perspektiften bakmak lazım. Trump da oraya inecek, doğru. Trump'ın uçağı da başka devlet başkanlarının uçakları da oraya inecek. Ama mesele bu arkadaşların sizlere ve bizlere anlattıklarının çok daha ötesinde arkadaşlar. O yüzden bunların bu algı operasyonlarına çok kapılmamak lazım diyorum.”

AY YILDIZ MÜŞTEREK KARARGAH PROJESİ'NDE SONA YAKLAŞILIYOR

Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümünde temeli atılan Ay Yıldız Müşterek Karargâh Projesi'nde sona yaklaşılıyor.

Ay Yıldız Karargâhı ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri aynı kampüste toplanacak.

Ankara Etimesgut'ta 12,6 milyon metrekarelik arazi üzerinde konumlandırılan proje, 890 bin metrekarelik kapalı alanıyla ABD Savunma Bakanlığı "Pentagon"dan daha büyük olacak.