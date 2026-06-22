Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Arkadaşlık uygulamaları üzerinden tanıştıkları kadınlar tarafından restorana yönlendirildiklerini öne süren 6 kişinin şikâyeti sonrasında harekete geçen polis ekipleri, işletmede çalışan 4 kişi ile 5 kadını gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında organizasyonu yönettiği iddia edilen Burak A. ile işletme sahibi Muhammet Aydın da gözaltına alınırken, toplam 11 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olayın merkezinde yer alan iddialara göre, mağdur olduklarını belirten 6 kişi, arkadaşlık uygulamalarında tanıştıkları kadınlarla buluştuktan sonra Etiler’deki restorana götürüldü. Burada kendilerine olağan dışı derecede yüksek hesaplar çıkarıldığını öne süren şahıslar, durumu emniyet birimlerine bildirdi.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, kadınların işletme personeliyle koordineli hareket ettiği iddiası üzerinde duruldu. Yapılan incelemeler sonucunda kadınların kimlikleri belirlenirken, restoran çalışanlarının da olayla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

KAMERALARIN YERİNDEN SÖKÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma sırasında dikkat çeken bir başka gelişme ise güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili yaşandı. Olayın ardından görüntü incelemesi yapmak üzere restorana giden ekipler, kamera kayıt cihazının yerinden söküldüğünü ve bağlantılarının çıkarıldığını tespit etti.

DELİLLERİ YOK ETME SUÇLAMASIYLA İŞLEM BAŞLATILDI

İşletme çalışanları cihazın arızalandığını ve tamir amacıyla gönderildiğini savundu. Ancak kayıt cihazının yetkililere teslim edilmemesi üzerine işletme sahibi Muhammet Aydın hakkında, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla ayrıca işlem başlatıldı.

Denetimlerde işletmede 7 kişinin sigortasız çalıştırıldığı ve kapalı alanda tütün ürünü tüketimine izin verildiği de belirlendi. Şüpheliler hakkında yapılan incelemelerde bazı isimlerin çeşitli suçlardan sabıka kayıtlarının bulunduğu öğrenilirken, soruşturmanın detaylarıyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, kadınların önce bir kahve dükkânında buluşup sohbet ettikten sonra erkeklerle birlikte restorana geçtiği anların güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.