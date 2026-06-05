Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul'a gelen ve Etiler'de ünlü bir mekanda yemek yiyen turiste, 96 bin 200 TL hesap çıkarıldı. Turistin itiraz etmesi üzerine ise hesap, kalemle 52 bin TL'ye düşürüldü.

Turist yaşadığı durumdan şikayet ederek şunları söyledi:

"Dün gece İstanbul Etiler’de bulunan La Scarpetta isimli restorana gittik. Türkçe bilmediğim için menüyü tam olarak inceleyemedim. Hesabı istediğimizde önümüze toplam 96.200 TL’lik adisyon getirildi. Adisyonda yalnızca iki şişe köpüklü şarap için 90.000 TL yazıldığını görünce şoke olduk.

'TÜRKÇE BİLMEDİĞİMİZİ FARK ETTİLER'

Hesaba itiraz ettiğimizde ve Türkçe bilmediğimizi fark ettiklerinde, 96.200 TL yazan toplam tutarın üzerini kalemle çizip yerine 52.000 TL yazdılar. Şu anda bankamla iletişime geçerek ödeme itirazı oluşturmaya çalışıyorum. Bu restoranın başka turistleri de aynı şekilde mağdur etmemesi için olayı resmi kurumlara bildirmek ve gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum."