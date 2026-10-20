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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yangın, saat 03.40 sıralarında Beşiktaş Etiler Nisbetiye Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Batuhan Ö.’ye ait olduğu öğrenilen tantuni dükkanında iddiaya göre gaz kaçağı nedeniyle aniden yangın başladı.

ALEVLER TÜM DÜKKANI SARDI

Gaz kaçağının parlamasıyla kısa sürede büyüyen alevler tüm restoranı kapladı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Geceyi hareketlendiren yangın sonrası ünlü restoranda büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve dükkan kullanılamaz hale geldi.