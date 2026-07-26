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Kaynak: DHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler Mahallesi'nde hırsızlık amacıyla apartmanları dolaştıkları iddia edilen 3 kadın, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Evlerin kapılarını çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol ettikleri öne sürülen şüphelilerin üzerlerinden kapı kilitlerini açmaya yarayan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, apartmanlarda şüpheli hareketlerde bulunan 3 kadını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, şüphelileri girdikleri bir apartmandan çıkarak başka bir binaya yöneldikleri sırada takibe alarak yakaladı.

ÜZERLERİNDEN HIRSIZLIKTA KULLANILAN APARATLAR ÇIKTI

Şüphelilerin üst aramasında daire kapılarındaki göbek kilitlerini kırmaya ve açmaya yaradığı değerlendirilen tornavidalar, kurbağacık anahtarlar, plastik kapı açma aparatları ve ince tel ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere polis tarafından el konuldu.

SUÇ KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ

Hırsızlık Büro Amirliği'nde yapılan incelemede şüphelilerden M.Ç.'nin 50 suç kaydı bulunduğu ve 5 ayrı dosyadan arandığı belirlendi. Diğer şüpheli M.Ç.'nin ise 63 suç kaydı olduğu, ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 5 ayrı dosya kapsamında arandığı tespit edildi.

Üçüncü şüpheli N.F.'nin de poliste 92 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Böylece 3 şüphelinin toplam 205 suç kaydına sahip olduğu belirlendi.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.