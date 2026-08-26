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Kaynak: DHA

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinasyonundaki denetime belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

İşletmede yapılan kontrollerde, bazı gıda ürünlerinin üretim yeri ve üretim tarihinin bulunmadığı, bazı ürünlerin ise son kullanma tarihinin olmadığı veya geçmiş olduğu tespit edildi. Denetim sırasında, üzerinde 'salamura asma yaprağı' yazan bidonlarda turşu bulunması da dikkat çekti.

Gıda güvenliği ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi açısından etiket ile ürün içeriğinin uyuşmaması şaşkınlık yarattı. Yapılan incelemeler sonucunda, halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğu değerlendirilen toplam 152 kilogram et ve et ürünleri ile 20 adet turşu bidonuna ekipler tarafından el konuldu.

Denetim kapsamında işletmeye gerekli yasal işlemler uygulandı. Kepez İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından işletmeye 26 bin 360 TL para cezası kesilirken, söz konusu işletmenin mühürleme işlemi de Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle son kullanma tarihi bulunmayan ya da kullanım süresi geçmiş ürünlerin tüketilmesinin ciddi sağlık risklerine yol açabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlara şüpheli durumları belediyelerin zabıta müdürlüklerine veya Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmeleri çağrısında bulundu.