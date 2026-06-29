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Kaynak: İHA

Olay, Alacakaya ilçesinde bulunan Yıldırım Holding bünyesindeki ETİ Kromun taşeron şirketi Denson Madencilik'te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şantiyede çalışan Murat Demiroğlu (45), geri manevra halindeki kepçe ile duvar arasında kalarak ağır yaralandı.

Maden sahasında bulunan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi, şantiyenin ambulansıyla sağlık merkezine götürülürken yolda 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Alacakaya Toplum Sağlığı Merkezi'nde tedavi altına alınan Demiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.