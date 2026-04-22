Elazığ’ın Maden ilçesinde SSS Yıldızlar Holding bünyesindeki ETİ Gümüş işletmesinde çalışan işçiler, aylardır süren hak gaspları ve ödenmeyen maaşlar nedeniyle isyanın eşiğine geldi. Yıllardır emek verdikleri fabrikadan tazminatlarını alamadan çıkarılan işçiler, evlerine ekmek götüremez hale geldiklerini belirterek seslerini duyurmaya çalışıyor.

100’E YAKIN PERSONELİN 7 AYLIK MAAŞI İÇERİDE KALDI

İşçilerin yaşadığı dramı gündeme taşıyan CHP İl Genel Meclis Üyesi Suat Ören, ilçedeki ETİ Krom işletmesinin kapatılarak Yıldızlar Holding’e devredilmesinin ardından mağduriyetlerin çığ gibi büyüdüğünü ifade etti. Ören, 100’e yakın personelin 7 aylık maaşının içeride kaldığını, 2025 yılında işten çıkarılan bu insanların çocuklarının yüzüne bakamaz duruma geldiğini vurguladı. Holdingin bölgedeki makine ve ekipmanları toplayıp götürürken işçilerin borç içinde bırakılmasına tepki gösteren Ören, iktidar milletvekillerine seslenerek seçim sandığında bu sessizliğin hesabının sorulacağını dile getirdi.

"ZEVKİNE ÇALIŞTIRILDIK"

Mağdur işçilerden Turan Küçük, 5 yıllık çalışma süresi boyunca maaşların hiçbir zaman düzenli yatmadığını, haklarını alamadıkları için ayrılmak zorunda kaldıklarını anlatırken; bir diğer işçi Ahmet Türker ise 2020 yılında ancak grev yaparak bir kısım haklarına ulaştıklarını, fakat o tarihten bu yana biriken tazminat ve 5 aylık maaşının hala ödenmediğini söyledi. Yaşanan süreci "Zevkine çalıştırıldık" sözleriyle özetleyen Cuma Taşdemir gibi birçok işçi, şirketin kendilerini bilinçli olarak istifaya ya da ücretsiz izne zorladığını savunuyor.

İşten çıkarılmalarının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen tek bir kuruş alamayan Madenli işçiler, ilçede tarım veya alternatif bir iş sahası bulunmadığı için babalarının emekli maaşına muhtaç kaldıklarını belirtiyor. Bölge halkının emeğini ödemeden sessizce çekilmeye çalışan holdinge karşı yetkililerin bir an önce harekete geçmesi ve Ankara nezdinde girişimlerde bulunulması bekleniyor.