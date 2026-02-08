ETİ Gıda, Kuzey Amerika merkezli protein bar markası TRUBAR’ın yüzde 100 hissesini satın aldığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan bilgilendirmeye göre satın alma bedeli 173 milyon dolar olarak belirlendi.

Kuzey Amerika pazarı hamlesi

Bu işlemle birlikte TRUBAR, ETİ’nin tamamen bağlı ortaklığı haline gelirken, şirket Kuzey Amerika pazarında doğrudan faaliyet gösterecek bir yapıya sahip oldu.

ABD merkezli TRUBAR, bitkisel bazlı protein bar ürünleriyle atıştırmalık sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirketin ürün portföyü ağırlıklı olarak protein bar kategorisinden oluşuyor.

Resmi verilere göre TRUBAR, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 100 milyon dolar brüt gelir elde etti. Marka, son bir yıl içinde satış ağını genişleterek 20 bini aşkın satış noktasına ulaştı. Ürünler; Costco, Target ve Walmart gibi büyük perakende zincirlerinin yanı sıra Amazon üzerinden de satışa sunuluyor.

Şirket açıklamasında, satın alma sonrasında TRUBAR’ın mevcut operasyonlarının ve yönetim yapısının korunacağı belirtildi. Ayrıca markanın Kuzey Amerika dışındaki pazarlara açılmasının da gündemde olduğu ifade edildi.

ETİ'nin büyüme stratejisinin bir parçası

ETİ Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı, Kuzey Amerika’nın atıştırmalık tüketiminde küresel eğilimleri belirleyen önemli bir pazar olduğunu belirterek, söz konusu yatırımın ETİ’nin uluslararası büyüme stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

TRUBAR Kurucusu ve CEO’su Erica Groussman ise satın almanın üretim, inovasyon ve dağıtım kapasitesini artıracağını kaydetti.