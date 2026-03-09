Ethereum’da dikkat çeken hareket: Kurucu isimler satışa mı geçti?

Yeniçağ Gazetesi
09 Mart 2026 Pazartesi
Ethereum fiyatı kritik seviyelerin altında seyrederken kurucu isimlerden gelen büyük satışlar piyasada yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Son işlemler yatırımcıların gözünü kurucu cüzdanlarına çevirdi.

Kripto para piyasasının en büyük ikinci varlığı olan Ethereum’da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kurucu isimlerden gelen yüksek tutarlı transferler yatırımcıların dikkatini çekti.

Ethereum fiyatı uzun süredir psikolojik eşik olarak görülen 2 bin dolar seviyesinin altında işlem görürken, piyasada satış baskısının artabileceği tartışmaları gündeme geldi.

Blockchain analiz platformlarının paylaştığı verilere göre Ethereum’un kurucu ortaklarından Jeffrey Wilcke, büyük miktarda ETH’yi borsaya aktardı.

Wilcke’nin yaklaşık 79 bin 859 ETH’yi kripto para borsası Kraken’e gönderdiği belirtildi. Bu transferin piyasa değerinin yaklaşık 158 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Analistler, Wilcke’nin son yıllarda gerçekleştirdiği toplam transfer miktarının 500 milyon doların üzerine çıktığını belirtiyor. Ancak bu satışların uzun süredir belirli aralıklarla yapıldığı da vurgulanıyor.

5 7
Ethereum’un bir diğer kurucu ismi Vitalik Buterin de son dönemde belirli miktarda ETH satışı gerçekleştirdi. Bu satışların vakfın operasyonel giderleri için yapıldığı açıklandı.

6 7
Uzmanlara göre kurucu isimlerin yaptığı satışlar kısa vadede piyasada arz baskısı yaratabilir. Ancak Ethereum ekosisteminin büyüklüğü ve uzun vadeli projeleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

7 7
