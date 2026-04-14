Kripto para piyasalarında rüzgar yeniden Ethereum’dan(ETH), yana esmeye başladı. Piyasa genelinden pozitif ayrışarak 2 bin 300 dolar barajını aşan ETH, hem kurumsal devlerin hamleleri hem de regülasyon tarafındaki netleşmeyle yükseliş ivmesini tazeledi.

BİTMİNE’DAN DEV ALIM

Piyasadaki arz-talep dengesini değiştiren en somut hamle BitMine Immersion Technologies’den geldi. Şirket, sadece bir hafta içinde 71 bin 524 ETH alarak gövde gösterisi yaptı. Şirketin toplam varlığı 4,87 milyon ETH’ye ulaşırken, bu rakam toplam dolaşımdaki arzın yüzde 4’ünden fazlasına tekabül ediyor. BitMine’ın arzın yüzde 5’ini toplama stratejisi, piyasadaki likiditeyi daraltarak fiyat üzerinde doğal bir yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

"EMTİA" KARARIYLA YATAY SEYİR SONA ERDİ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Ethereum’u "emtia" olarak sınıflandırması, uzun süredir piyasanın üzerinde sallanan regülasyon kılıcını ortadan kaldırdı. Bu esnek denetim çerçevesi, yasal çekinceleri olan kurumsal yatırımcılar için yeşil ışık anlamı taşıdı. Tokenizasyon (varlık dijitalleştirme) ve yapay zeka entegreli blockchain projeleri, Ethereum ağının kullanım alanını genişleterek talebi canlı tutuyor.

TEKNİK ANALİZ: BOĞALAR KONTROLÜ ELE ALDI MI?

Grafiklerde fiyatın kritik ortalamaların üzerinde seyretmesi, pozitif beklentiyi destekliyor. Ancak teknik göstergeler, fiyatın "aşırı alım" bölgesine yaklaştığına dair uyarı veriyor. Bu durum, sert yükseliş sonrası sağlıklı bir kâr satışı veya yatay bir dinlenme sürecini tetikleyebilir.

TAKİP EDİLECEK KRİTİK SEVİYELER

Analistler, Ethereum’un yön tayini için şu rakamlara dikkat çekiyor. Fiyatın 2.220 - 2.286 dolar bandı üzerinde kalıcılık sağlaması şart. Bu bölge korunursa, 2.400 dolar direncinin ardından 2.500 - 2.600 dolar bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2.000 dolar psikolojik sınırı, en güçlü savunma hattı olarak güncelliğini koruyor.