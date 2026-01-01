İşgücü yönetimini uçtan uca dijitalleştiren idenfit, bulut tabanlı modüler yapısıyla İtalya’daki işletmelere yüksek verimlilik garantisi sunuyor. Avrupa operasyonlarını genişleten şirket, yerel partnerlik modeliyle global teknolojiyi sahaya dokunan uzmanlıkla birleştiriyor ve küresel iş dünyasındaki ağırlığını artırıyor.

Türk şirketleri, inovasyon ve stratejik yatırımlarıyla küresel piyasalardaki ağırlığını artırıyor. Yeni nesil bulut tabanlı insan kaynakları ve işgücü yönetimi yazılımı idenfit, küresel büyüme stratejisi kapsamında Avrupa operasyonlarını genişletmeye devam ediyor. İtalya’nın önde gelen güvenlik çözümleri şirketi Eter Biometric Technologies ile gerçekleştirdiği stratejik işbirliğiyle, İtalya’daki işletmelerin İK süreçlerini dijitalleştirerek uçtan uca yönetmeye başladığını duyurdu.

“İTALYA’DAKİ İŞLETMELERİN İK YÖNETİMİNİ DİJİTALLEŞTİRİYORUZ”

İtalya operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan idenfit Kurucusu ve CEO’su Nazım Onur Bayındır, küresel vizyonlarının altını çizerek şunları söyledi:

“İtalya’daki işletmelerin insan kaynakları ve işgücü yönetimi süreçlerini dijitalleştirerek daha verimli ve şeffaf bir yapı kurmalarını sağlıyoruz. Yerel partnerlerimizle birlikte Avrupa’daki operasyonlarımızı sahaya dokunan çözümlerle sürdürüyoruz. Global çözümlerimizi Eter Biometric gibi yerel uzmanlıklarla desteklemekten ve İtalya iş dünyasının dijital dönüşümüne ışık tutmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

“OPERASYONEL SÜREÇLERİ HATASIZ BİR ŞEKİLDE DİJİTAL ORTAMA TAŞIYORUZ”

Nazım Onur Bayındır, “İtalya pazarındaki işletmelere; personel devam kontrol sistemi (PDKS), vardiya planlama, izin yönetimi ve bordro süreçlerini tek bir platform üzerinden yönetme imkanı sunuyoruz. İtalya’daki şirketler, idenfit’in modüler yapısı sayesinde karmaşık vardiya sistemlerini ve operasyonel süreçlerini hatasız bir şekilde dijital ortama taşıyor” diyerek ifadelerine şunları ekledi:

“Eter Biometric Technologies’in donanım uzmanlığını kendi yazılım gücümüzle birleştirerek, bölgedeki işletmelere hem yasal uyumluluk hem de yüksek veri güvenliği sağlayan bir altyapı sunuyoruz. 360 derecelik bütüncül yaklaşımımız, İK profesyonellerine yalnızca zaman kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda analitik raporlama araçlarıyla stratejik karar alma süreçlerini destekliyor.”

“YÖNETİCİLERİN ÜZERİNDEKİ OPERASYONEL YÜKÜ MİNİMİZE EDİYORUZ”

2020’den bu yana İK teknolojileri alanında öncü konuma yükselen idenfit’in Kurucusu ve CEO’su Nazım Onur Bayındır, platformun sunduğu teknik avantajların çalışan deneyimine etkisini şu sözlerle vurguladı:

“Bulut tabanlı altyapımız sayesinde verileri güvenli bir şekilde saklamakla kalmıyor, İK süreçlerine tam bir şeffaflık getiriyoruz. Geliştirdiğimiz kullanıcı dostu mobil uygulama ile çalışanları sürecin pasif birer parçası olmaktan çıkarıp, yönetimin aktif paydaşları haline getiriyoruz. Özellikle 'self-servis İK' yaklaşımımız, İtalyan çalışanların izin taleplerinden vardiya takibine kadar tüm işlemlerini saniyeler içinde kendi mobil cihazlarından gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Bu, hem çalışanın işyerindeki aidiyetini artırıyor hem de yöneticilerin üzerindeki operasyonel yükü en aza indiriyor.”

“BU İŞBİRLİĞİ, YEREL DİNAMİKLERE UYUM SAĞLAMA KABİLİYETİMİZİN EN SOMUT GÖSTERGESİ

idenfit’in sektördeki konumu ve gelecek hedeflerine değinen Nazım Onur Bayındır, “Modern şirketlerin karmaşık ihtiyaçlarına modüler çözümler sunarken, popüler uygulama ve donanımlarla entegre olabilen esnek yapımızla fark yaratıyoruz. İş dünyasının dijital dönüşümüne esnek ve bütüncül bir yönetim kültürüyle yön verirken; İtalya’daki işletmelere güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir bir İK altyapısı sunuyoruz. Eter Biometric Technologies ile imzaladığımız stratejik ortaklık, sadece bir teknoloji transferi değil; idenfit’in Avrupa pazarındaki kalıcı varlığının ve yerel dinamiklere uyum sağlama kabiliyetinin de en somut göstergesi."