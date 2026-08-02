Yeniçağ Gazetesi
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Et yedirebilene sıfır otomobil hediye: Yer Türkiye

Diyarbakır'da görenleri şaşkına çeviren sıra dışı olay, sahibini iddialı bir teklifte bulunmaya kadar götürdü. Milyonlarca lira değerindeki canlılarla aynı ortamı paylaşan bu ilginç hikâyenin detayları dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Et yedirebilene sıfır otomobil hediye: Yer Türkiye - Resim: 1

Güvercin otelinin en dikkat çeken sakini oldu

İHA'nın haberine göre Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Güvercin Oteli'nde yaşayan "Bulut" isimli kedi, alışılmışın dışında beslenme alışkanlıklarıyla ilgi odağı haline geldi.

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Et yedirebilene sıfır otomobil hediye: Yer Türkiye - Resim: 2

Et yemeyen Bulut, beslenme tercihini peynir, zeytin ve diğer kahvaltılık ürünlerden yana kullanıyor. Bu sıra dışı özelliğiyle ziyaretçilerin de dikkatini çeken kedi, bulunduğu ortamın en konuşulan sakinlerinden biri oldu.

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Et yedirebilene sıfır otomobil hediye: Yer Türkiye - Resim: 3

Milyonlarca liralık güvercinlerle aynı ortamda yaşıyor

Bulut'un en dikkat çeken özelliklerinden biri de milyonlarca lira değerindeki güvercinlerle aynı ortamı paylaşmasına rağmen onlara hiçbir şekilde zarar vermemesi oldu.

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Et yedirebilene sıfır otomobil hediye: Yer Türkiye - Resim: 4

Kuşlara saldırmak yerine onlarla uyum içinde yaşayan Bulut'un, güvercinlere adeta çoban köpeği gibi sahip çıktığı belirtiliyor. Güvercinlerle dostluk kuran sevimli kedi, bu davranışlarıyla görenleri hayrete düşürüyor.

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Et yedirebilene sıfır otomobil hediye: Yer Türkiye - Resim: 5

Kürtçe ve Zazaca komutları anlayabiliyor

Bulut'un sahibi Mehmet Batmaz, kedisinin yalnızca beslenme alışkanlıklarıyla değil, komutlara verdiği tepkilerle de dikkat çektiğini söyledi.

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Et yedirebilene sıfır otomobil hediye: Yer Türkiye - Resim: 6

Batmaz'ın aktardığına göre Bulut'a Kürtçe ve Zazaca sesleniliyor. Her iki dili de ayırt edebildiği belirtilen kedi, ismiyle çağrıldığında sahibinin yanına geliyor ve verilen komutlara tepki veriyor.

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Et yedirebilene sıfır otomobil hediye: Yer Türkiye - Resim: 7

"Et yerse sıfır model otomobil hediye edeceğim"

Güvercin Oteli sahibi Mehmet Batmaz, güvercin otelinde yalnızca güvercin değil, farklı hayvanların da beslendiğini belirterek Bulut'un sıra dışı özelliklerini şu sözlerle anlattı:

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Et yedirebilene sıfır otomobil hediye: Yer Türkiye - Resim: 8

"Gördüğünüz gibi kedimiz Bulut çok asil bir hayvandır. Yavruyken yanıma aldım. Zeytin, peynir, yoğurt yiyor. Ciğer getir, kuşbaşı getir yemez. Getirin eğer yerse getiren kişiye sıfır model otomobil hediye edeceğim. Vejetaryen bir hayvandır. Güvercinlere de asla karışmaz.

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Et yedirebilene sıfır otomobil hediye: Yer Türkiye - Resim: 9

O kadar asil bir hayvandır ki güvercinler ondan korkmasın diye yüzünü çeviriyor. Bulut Zazaca biliyor, Kürtçe biliyor. Zazaca veya Kürtçe gel desem gelir, git desem gider anlıyor."

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