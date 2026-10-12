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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yapılan saha denetimlerinde, vatandaşların günlük yaşamda sıkça tükettiği köfte, lahmacun, pide ve kebap harçları başta olmak üzere çok sayıda et ürününden analiz edilmek üzere numuneler toplandı.

SEROLOJİK VE HİSTOLOJİK MUAYENEDEN GEÇİRİLECEKLER

Ekipler tarafından özenle alınan numuneler, ürün içeriklerinin detaylı şekilde incelenmesi ve gıda mevzuatına uygunluklarının değerlendirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı yetkili laboratuvarlara sevk edildi.

Laboratuvar ortamında numunelerin niteliğine ve analiz amacına göre serolojik ve histolojik muayeneler gerçekleştirilecek. Bu analizler sayesinde ürünlerin içerisinde mevzuata aykırı bir katkı, farklı türde et ya da yabancı madde bulunup bulunmadığı kesin olarak tespit edilecek.

MEVZUATA AYKIRI ÇIKANA AĞIR İDARİ PARA CEZASI

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yapılan analiz sonuçlarında mevzuata aykırılık ve hile tespit edilmesi halinde taviz verilmeyeceğini duyurdu. Standartlara uymayan işletmeler hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında derhal yasal işlem başlatılacağı ve idari para cezası dahil her türlü yaptırımın uygulanacağı vurgulandı.

Müdürlükten yapılan paylaşımda, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişim için kent genelindeki denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.