Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun derinden hissedildiği Türkiye’de et fiyatları aldı başını gidiyor. Artan bu fiyatlar karşısında, asgari ücretli ve emekli yurttaşlar için kırmızı et almak adeta çok büyük bir lüks haline geldi.

Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, kırmızı et fiyatlarındaki artış hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, Türkiye’deki yüksek enflasyona nazaran, et fiyatlarındaki artışın en önemli etkeninin, dışarıdan ithal edilen kırmızı etler olduğunu söylüyor.

Dışarıdan ithal edilen etler, yerli üretime zarar veriyor. Hayvancılıkta zarar eden yurttaşlar ise yaptıkları işi bırakmak zorunda kalıyor.

Kırmızı et fiyatlarında bir yükselme olduğunu belirten Yıldırım, bunun birçok nedeni olduğunu, özellikle şap hastalığı nedeniyle hayvan varlığının azalması, diğer taraftan ithalatın devam etmesi olduğunu belirtti.

“İTHALAT YERLİ ÜRETİCİYE ZARAR VERİYOR, BU YÜZDEN FİYATLAR KONTROL EDİLEMİYOR”

Yıldırım, “Yani 2010 yılında canlı hayvan ve et ithalatı başladığında temel amaç neydi? Et fiyatlarını düşürmek. Ya et fiyatlarını düşüreceğiz diye tam 16 yıldır ithalat yapılıyor. Kesintisiz olarak devam eden bu ithalata rağmen fiyatlar durdurulamıyor. Çünkü ithalat yapıldığı zaman her ithalat içerideki üreticiyi biraz daha zorluyor ve üretimden çekilenler oluyor, hayvan varlığını azaltanlar oluyor. Dolayısıyla ithalat yerli üretime zarar verdiği için, yerli üretimi bir anlamda azalttığı için ithalat bağımlılığı artarken azalan hayvan varlığı nedeniyle fiyatlar kontrol edilemiyor ve aslında hani et fiyatlarını düşürmek bir bahane olarak ileri sürülüyor. Eğer gerçekten et fiyatlarını düşürmek istiyorsanız içeride yerli üretimi arttırmanız, hayvan varlığını arttırmanız gerekiyor” sözlerini sarf etti.

“İTHALATTAN PARA KAZANAN RANTÇILAR VAR”

İthalatın devam etmesinin istenmesinin nedenini de açıklayan Yıldırım, “Çünkü bu işten para kazanan, bu işi kendine rant kapısı yapan insanlar var. Dolayısıyla da üretici de, tüketici de bu işten zarar görüyor ama çok mutlu bir azınlık ithalattan para kazanıyor. Nitekim yılbaşı günü Hayvancılık Genel Müdürlüğü işte bir duyuru yayınladı. 2026 yılı besilik hayvan ithalatı için başvuru yapılmasını istedi. Et ve Süt Kurumu bu ithalatı yapacak. Yine Ramazan öncesi piyasaları düzenlemek işte et fiyatını önlemek için gerekli önlemlerin alındığı açıklanmıştı. Ama öyle görünüyor ki bu önlemler fiyat artışını engellememiş. Engellemedi. Dolayısıyla fiyatta artış var” dedi.

“ET SATIŞI YAPILMALI”

Üreticinin para kazanamadığı için Türkiye’de hayvancılığı bıraktığını söyleyen Yıldırım “Bütün bunların yansıması da bir süre sonra kırmızı et fiyatlarının artmasına neden olan önemli faktörlerden birisi. Balıkesir bölgesinde 700 liraya kadar kuzu fiyatı çıktı ama talep yok. Alan çok fazla yok. Dolayısıyla küçükbaş hayvancılıkta da önemli bir sıkıntı var. Türkiye eğer küçükbaş hayvancılıkta, koyun varlığında işte Avrupa'da ben birinciyim diyorsa bunun gereğini yapmalı ve üreticinin bu zor gününde hayvanını et ve süt kurumu alarak değerlendirmeli. Tüketiciye de uygun şartlarda et sunmalı. Et satışı yapılmalı. Başka türlü ithalatla bu işin çözülemediğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.