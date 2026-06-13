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Kaynak: İHA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde perşembe gününden bu yana kendisinden haber alınamayan bir vatandaş için arama-kurtarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yolkıyı Köyü’nde yaşamını sürdüren Volkan Civelekoğlu’ndan perşembe gününden beri haber alamayan yakınları, hayatından endişe ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar hattına gelen bildirim üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin Jandarma, AFAD ve çeşitli arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

ZORLU DOĞA ŞARTLARIYLA MÜCADELE

Bölgede geniş çaplı bir inceleme başlatan profesyonel ekipler, Fırtına Deresi kenarında Civelekoğlu’na ait olduğu tespit edilen bazı kişisel eşyalara ulaştı. Eşyaların bulunması üzerine arama çalışmaları bu hat üzerinde yoğunlaştırıldı.

Çalışmalarını nehir yatağına kaydıran arama-kurtarma timleri, Fırtına Deresi'nin azgın sularına ve bölgenin oldukça zorlu arazi şartlarına rağmen pes etmedi. Ekipler, kayıp vatandaşa dair bir iz bulabilmek amacıyla derenin farklı noktalarında akıntıya karşı yoğun bir tarama faaliyeti yürütüyor.

Olayla ilgili inceleme ve arama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.