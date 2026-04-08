Olay, Konuralp Mahallesi 2044. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Demirtaş’ın (65) oğlu, bazı eşyaları almak üzere babasının ikametine geldi. Eve girdiğinde babasını hareketsiz halde bulan oğlu, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Mustafa Demirtaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının evde yaptığı detaylı çalışmaların ardından, Demirtaş’ın cansız bedeni Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Hayatını kaybeden Demirtaş’ın eşi Safiye Demirtaş’ın yaklaşık 6 yıl önce pandemi döneminde korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.