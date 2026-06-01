Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın Manniva kasabasında yer alan Estonya Golf ve Country Kulübünde düzenlenen Estonya Amatör Açık Golf Turnuvası, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplam 135 sporcunun sahaya çıktığı organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli golfçüler podyumda yer almayı başardı.

KADINLAR KATEGORİSİNDE İKİ DERECE BİRDEN

Turnuvanın kadınlar kategorisinde ay-yıldızlı formayla yarışan milli sporcular, sergiledikleri başarılı performansla zirve mücadelesi verdi.

Milli golfçülerin turnuva sonunda elde ettikleri dereceler ve skorları şu şekilde şekillendi:

Sude Bay: Mücadeleyi (+1) gross skorla tamamlayarak 2'ncilik kürsüsüne çıktı.

Ada Narin: Turnuvayı (+6) gross skorla bitirerek 3'üncülük derecesinin sahibi oldu.

Uluslararası Arenada Önemli Başarı 135 yetenekli golfçünün madalya için rekabet ettiği bu prestijli uluslararası turnuvada, iki milli sporcumuzun birden podyumda yer alması Türk golf camiasında büyük bir sevinçle karşılandı.