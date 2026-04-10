Didem Balçın, bakıma çok önem verdiğini ancak estetik operasyonlardan ciddi şekilde korktuğunu belirtti.

Yüzünde tek beğenmediği yerin burnu olduğunu açıklayan Balçın, “Asla yaptırmam ama yapana da karışmam” diyerek konuya son noktayı koydu.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Didem Balçın Aydın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara’da doğmuş Türk oyuncudur (44 yaşında). Babası Kilisli (TRT Radyosu’nda çalışmış), annesi ise İstanbul’lu ve Arnavut kökenlidir.

Annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya’da düzenlenen Miss Beauty güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiştir. Bir ablası vardır (Özlem Balçın).

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Oyunculuğa 2002’de Levent Kırca Tiyatrosu’nda “Ateşin Düştüğü Yer” oyunuyla başladı. 2003’ten itibaren televizyon dizilerinde rol aldı.

EN BİLİNEN ROLLERİ:

• Diriliş: Ertuğrul ve Kuruluş: Osman dizilerindeki Selcan Hatun karakteri (büyük çıkışını sağladı).

• Çakallarla Dans film serisindeki Fatma rolü.

Sinema, dizi ve tiyatroda aktif olarak yer aldı. Ablası ile birlikte İstanbul’da “Doda Sanat” adlı bir sanat eğitim ve danışmanlık şirketi kurdu. 2020 yılında iş insanı Can Aydın ile evlendi ve bir çocukları var.

POLEMİKLERİ VE TARTIŞMALI OLAYLARI

Didem Balçın, genel olarak sakin ve samimi açıklamalarıyla bilinen bir oyuncu. Büyük çaplı skandallardan ziyade kişisel açıklamaları ve bazı olaylar nedeniyle gündeme geldi.

Kronolojik olarak bilinen başlıca tartışmalı veya dikkat çeken olaylar şöyle:

2019 – Sahte Doktor / Estetik Mağduriyeti: Cilt bakımı için gittiği bir güzellik merkezinde sahte doktor tarafından uygulama yapıldı. Yüzünde istenmeyen sonuçlar oluştu. Dava açtı ve merkez hakkında para cezası ile bir ay kapatma cezası verildi. Bu olay basında geniş yer tuttu.

2020: Can Aydın ile evliliği magazin gündeminde yer aldı, ancak büyük bir polemik yaşanmadı.

Ocak 2026 – Sosyal Medya Takip Temizliği: Bir sabah kalkıp Instagram hesabından yaklaşık 800 kişiyi (aralarında birçok ünlü sanatçı da vardı) takipten çıkardı. “Eskiden herkesi seveyim, herkes beni sevsin telaşım vardı. Artık öyle değilim” diyerek samimi bir açıklama yaptı. Bu hareket bazı kesimlerde “radikal karar” olarak tartışıldı.

Nisan 2026 – Dizi Sektörü İtirafı: “Bir ismin tek başına bir diziyi tutturma olayı artık bitti. Senaryo ve doğal oyunculuğa bakılıyor” diyerek sektördeki değişimi değerlendirdi. Bu açıklama da “dikkat çeken sektör çıkışı” olarak haberlerde yer aldı, ancak sert bir polemiğe dönüşmedi.

Genel olarak Didem Balçın’ın kariyeri boyunca büyük kişisel skandalları veya ağır eleştirilere yol açan olayları sınırlıdır.

Çoğu zaman samimi röportajları, tiyatro sevgisi ve Selcan Hatun rolüyle olumlu gündemde kalmıştır. Babasını kaybetmesi gibi özel hayatındaki üzücü olaylar da zaman zaman haberlerde yer almıştır.