Kaynak: Haber Merkezi

Estetik uygulamalarda kullanılan yöntemlere bir yenisi daha eklendi. Göz rengini kalıcı olarak değiştirmek isteyen bir kişi, geçirdiği operasyonun ardından bambaşka bir görünüme kavuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kişinin operasyon öncesi ve sonrasındaki göz rengi değişimi dikkat çekti. Kısa sürede yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.

LENS DEĞİL, KALICI DEĞİŞİM

Kontakt lenslerden farklı olarak göz renginde kalıcı değişiklik oluşturmayı amaçlayan estetik göz rengi operasyonları son yıllarda dünya genelinde daha fazla gündeme geliyor.

Bu amaçla farklı teknikler uygulanabiliyor. Bunlardan biri korneaya pigment uygulanmasına dayanan keratopigmentasyon yöntemi. İris implantları ve lazerle pigment azaltılması gibi başka yöntemler de bulunuyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Operasyon geçiren kişinin gözlerindeki belirgin değişimin öncesi ve sonrası sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler kullanıcıların ilgisini çekti.

Estetik amaçlı göz rengi değiştirme işlemlerinin gözün hassas yapısına müdahale içerebilmesi nedeniyle olası riskler ve yöntemin kişiye uygunluğu konusunda uzman değerlendirmesi önem taşıyor.