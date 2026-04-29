Kocaeli’de bazı vatandaşların mağduriyet yaşaması üzerine yapılan şikayetler doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, İzmit’te faaliyet gösteren iki ayrı güzellik salonuna operasyon düzenledi.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen incelemelerde, S.Ç.’nin işlettiği T.L.K. güzellik salonu ile İ.P.’nin işlettiği İ.P. estetik salonunda arama yapıldı.

KANUNEN YASAK ÇOK SAYIDA TIBBİ CİHAZ

Denetimlerde, bu tür iş yerlerinde kullanımı kanunen yasak olan 16 adet çeşitli tıbbi cihaz, aparat ile çok sayıda enjektör ve kapsül ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, iş yeri sahipleri hakkında 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.