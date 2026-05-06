İddiaya göre merkez yetkilileri, işlem için 75 bin lira talep etti. Fiyatın yüksek bulunması üzerine 50 bin liraya anlaşıldı. Kopar’a ayrıca Sağlık Bakanlığı’na ait olduğu söylenen bir “sağlık fonu” üzerinden faizsiz kredi sağlanacağı ve ödemenin taksitlendirileceği belirtildi. Şüphe duyan Kopar, ödemeyi kredi kartıyla yapmak istedi.

YETERLİ UYUŞTURMA YAPILMAMIŞ

Ödeme alındıktan sonra yüzüne çeşitli enjeksiyonlar uygulandığını belirten Kopar, işlem sırasında yeterli uyuşturma yapılmadığını ve acı hissettiğini söyledi. İşlemden yaklaşık bir hafta sonra rahatsızlanan Kopar hastaneye başvurdu ve kendisine yüz felci teşhisi konuldu.

Yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı. Banka hesabını kontrol eden Kopar, ödemenin taksitlendirilmediğini fark etti. Yapılan incelemede işlemin bir kuyumcuya ait POS cihazı üzerinden gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Daha sonra ödemenin farklı hesaplar üzerinden dolaştırılarak iade edilip yeniden çekildiği, hatta bir mobilya işletmesi üzerinden işlem yapıldığı iddia edildi.

Kopar, yaşadığı sağlık sorunlarının giderek arttığını, yüzünde sarkma ve şekil bozukluğu oluştuğunu, konuşma ve işitme problemleri yaşadığını dile getirdi. Uzun süreli tedavi göreceğini belirten Kopar, benzer şekilde mağdur edilen başka kişilerin de olduğunu öne sürdü.

Olayla ilgili hukuki süreç başlatan Kopar, sorumluların cezalandırılmasını isterken, sağlığına kavuşup kavuşamayacağının ise belirsiz olduğunu ifade etti.