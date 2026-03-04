Estetik dünyasında kadavra yağı akımı: Müjde mi ürkütücü bir trend mi?

Habertürk'ün haberine göre, Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Münür Selçuk Kendir, ABD’de geliştirilen yöntemin, kadavra kaynaklı yağ dokusunun özel işlemlerden geçirilerek sterilize edilmesiyle elde edilen bir allogreft yumuşak doku ürünü, yani başka bir insandan alınan biyolojik doku olduğunu dile getirdi.

"Bu sistem klasik yağ transferinden temel olarak farklıdır" diyen Kendir şunları söyledi:

"Geleneksel yöntemde hastadan liposuction ile yağ alınır, bu yağ belirli işlemlerden geçirilir ve hacim kazandırılmak istenen bölgeye enjekte edilir. Yeni yöntemde ise hastadan yağ alma süreci yoktur. Önceden hazırlanmış, işlenmiş donör yağ dokusu doğrudan enjeksiyon yoluyla uygulanır"