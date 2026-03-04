Estetik dünyasında kadavra yağı akımı: Müjde mi ürkütücü bir trend mi?

Kusursuz vücutlara sahip olmak için kadavralardan yararlanılıyor.
İlk başta kulağa kurgu gibi gelse de ölü bedenlerden toplanan kalıntılarla popo kaldırma, kalça çukurlarını doldurma, başarısız liposuction işlemini düzeltme operasyonları yapılıyor.
Cerrahi müdahale gerektirmeyen estetik dünyasındaki bu çarpıcı ve bir o kadar da sıra dışı gelişme, kadavralardan elde edilen yağ dokularını modernize ederek kadınların ideal vücut hatlarına ulaşmasını sağlıyor. Estetikte bir nevi "geri dönüşüm" felsefesiyle hareket eden bu yöntem; özellikle vücudunda yeterli yağ rezervi bulunmayan çok zayıf ve fit kadınlar için devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor.
Habertürk'ün haberine göre, Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Münür Selçuk Kendir, ABD’de geliştirilen yöntemin, kadavra kaynaklı yağ dokusunun özel işlemlerden geçirilerek sterilize edilmesiyle elde edilen bir allogreft yumuşak doku ürünü, yani başka bir insandan alınan biyolojik doku olduğunu dile getirdi.
"Bu sistem klasik yağ transferinden temel olarak farklıdır" diyen Kendir şunları söyledi:
"Geleneksel yöntemde hastadan liposuction ile yağ alınır, bu yağ belirli işlemlerden geçirilir ve hacim kazandırılmak istenen bölgeye enjekte edilir. Yeni yöntemde ise hastadan yağ alma süreci yoktur. Önceden hazırlanmış, işlenmiş donör yağ dokusu doğrudan enjeksiyon yoluyla uygulanır"
Kendir’e göre, ABD'de HCT/P (Human Cells, Tissues, Cellular and Tissue-Based Products) kategorisinde düzenlenen ürün, insan hücre ve doku temelli ürün sınıfına giriyor. Yani bir silikon implant ya da sentetik dolgu değil, insan dokusundan elde edilmiş biyolojik bir materyal.
Üretim sürecinde yağ dokusu hücresizleştirme işleminden geçiriliyor, sterilizasyon uygulanıyor, olası immünojenik bileşenler minimize ediliyor.
Kendir, "Amaç, canlı hücre transfer etmekten ziyade, hücre dışı doku çatısı ekleyerek hacim ve yapısal destek sağlamak” diyen uzman, “Bu uygulama, canlı yağ hücresinden çok, yağ dokusunun ‘iskeletini’ enjekte etmeye dayanır" dedi.
Kullanımı şöyle:
Popo hacmini artırma,
Kalça yan çöküklüklerinin doldurulması,
Başarısız liposuction sonrası oluşan düzensizlikleri düzeltme,
Yumuşak doku hacim kayıplarını tedavi etme.
Dr. Kendir şunları söyledi: "Klasik otolog yağ transferinde (kişinin kendi yağı) belirli bir oranda kalıcı canlı hücre tutunması bekleriz. Donör kaynaklı bu ürünlerde ise daha çok biyolojik bir dolgu ve doku çatısı etkisi söz konusu. Şu an için literatürde uzun dönem, geniş hasta sayısı, yüksek kanıt düzeyine sahip çalışmalar sınırlı. Yani yöntem ilgi çekici ve yenilikçi olmakla birlikte henüz ‘altın standart’ kabul edilecek düzeyde veri oluşmuş değil"
ABD kaynaklı bu yeni trend, kadavradan alınan yağların hem göğüs hem de kalça estetiğinde kullanılmasına olanak tanıyor. Amerikan medyasında başarı hikayeleriyle parlatılan bu yöntemin maliyeti ise tam bir lüks tüketim örneği: Uygulama fiyatları, 35 bin doları aşan meşhur "Birkin" çantalarla kıyaslanıyor; yani vücudunuzda adeta bir servet taşıyorsunuz. Ancak her popüler estetik akımında olduğu gibi, Amerika'da doğan bu "kadavradan yağ transferi" yöntemine karşı da oldukça ihtiyatlı ve temkinli yaklaşmak gerekiyor.
Dr. Kendir, klinik uygulamaların ABD’de de sınırlı merkezlerde ve erken adaptasyon aşamasında olduğunu söyledi. Uzmana göre, Avrupa’da ve diğer ülkelerde yaygın bir kullanım söz konusu değil. Bunun en önemli nedeni, insan dokusuna dayalı ürünlerin ciddi düzenlemelere tabi olması. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde doku bankacılığı, biyogüvenlik ve etik kurallar son derece katı.
Dr. Kendir, "Bu yöntemi global ölçekte yerleşmiş bir estetik prosedür olarak değil, ABD merkezli ve henüz gelişim sürecinde olan bir biyoteknolojik girişim olarak değerlendirmek gerekir”diyerek Türkiye’de kadavradan elde edilmiş sterilize yağ dokusunun estetik amaçlı enjeksiyonu şu an için uygulanmadığını belirtti.
Kendir, "Ülkemizde yapılan yağ transferleri tamamen otolog yağ grefti (kişinin kendi yağının kullanılması) prensibine dayanır. Bu yöntem hem biyolojik uyum hem de güvenlik açısından bugün için en güvenilir yaklaşım" diye konuştu.
Donör kaynaklı yağ ürünlerinin Türkiye’de kullanılabilmesi için nelere ihtiyaç var?
Sağlık Bakanlığı onay süreçleri,
Doku bankacılığı düzenlemeleri,
Etik kurul değerlendirmeleri,
Biyogüvenlik standartlarının netleşmesi.
"Bu süreçler oldukça kapsamlı" diyen Dr. Kendir, son olarak şunları söyledi
"Bugün için estetik cerrahide hacim artırma ve kontür düzeltmede en güvenilir yöntem hâlâ hastanın kendi yağ dokusunun kullanılması. Yeni teknolojiler umut verici olabilir, ancak bilimsel veri oluşmadan standart uygulama haline gelmeleri doğru değil"